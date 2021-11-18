Таку позицію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив на брифінгу. Він запевнив, що Україна робитиме все, аби цього не сталось.

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Кулеба спочатку сказав, що хотів би потролити Росію та пожартувати, але в цій ситуації немає нічого доброго.

Росія своїми діями просто "добиває" нормандський формат. Демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку,

– заявив Кулеба.

Він вважає, що Росія у такий спосіб лише підриває залишки довіри до себе.

"Ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити нормандський формат чужими руками", – запевнив Кулеба.

Міністр розповів, що Україна і надалі працюватиме над залученням Росії до переговорного процесу. Однак те, що їй не можуть тепер довіряти навіть дипломати – безумовно, ускладнить роботу.

Що цьому передувало