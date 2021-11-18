Таку позицію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив на брифінгу. Він запевнив, що Україна робитиме все, аби цього не сталось.
До теми МЗС Росії опублікувало конфіденційні листи до Лаврова з Німеччини та Франції
Кулеба спочатку сказав, що хотів би потролити Росію та пожартувати, але в цій ситуації немає нічого доброго.
Росія своїми діями просто "добиває" нормандський формат. Демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку,
– заявив Кулеба.
Він вважає, що Росія у такий спосіб лише підриває залишки довіри до себе.
"Ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити нормандський формат чужими руками", – запевнив Кулеба.
Міністр розповів, що Україна і надалі працюватиме над залученням Росії до переговорного процесу. Однак те, що їй не можуть тепер довіряти навіть дипломати – безумовно, ускладнить роботу.
Що цьому передувало
- Конфіденційне дипломатичне листування Росія опублікувала 17 листопада.
- Мовиться про спілкування російського міністра Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.
- У Кремлі пояснили, чому вдалися до таких дій. Мовляв, їхня позиція щодо цього процесу нібито регулярно викривлюється.