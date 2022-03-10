Об этом он сказал в эфире 24 канала. По его словам, один на один встречаться не стоит, ведь это не украинско-российский конфиликт, это конфликт цивилизаций – между демократией и тоталитаризмом.

К слову Путин может это остановить, – Зеленский ответил журналистам, что сказал бы лидеру Кремля

"По потенциальной встрече Путина и Зеленского, я бы не советовал нашему президенту проводить такую ​​встречу. По одной причине – такая встреча должна быть встречей скоординированной группы Украины и западных коллег с Путиным", – отметил Огрызко.

Мы должны говорить не о двусторонних отношениях, а о том, что есть группа стран, в которые я лично причисляю США, Великобританию, Канаду, Польшу, возможно и Турцию, и мы должны одним фронтом стоять против оккупанта,

– заявил экс-министр.

Он добавил, что один на один – это гораздо слабее, это гораздо опаснее.

Владимир Огрызко о потенциальной встрече Зеленского с Путиным: смотрите видео

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