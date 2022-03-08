В интервью американскому телеканалу ABC Зеленский отметил, что он попросил бы Путина остановить войну в Украине.

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На вопрос журналиста, что бы президент Украины сказал Путину, Зеленский ответил, что он подчеркнул бы то, что лидер Кремля способен остановить войну, которую начал.

Даже если он думает, что не он ее начал, Путин должен знать одну важную вещь – нельзя отрицать то, что он способен ее остановить.

– заявил Владимир Зеленский.

Россия уже 13 сутки ведет подлую и кровавую войну против мирного народа Украины, который сплотился, чтобы защитить родную землю. Президент Владимир Зеленский убежден, что украинцы готовы противостоять россиянам всю жизнь.

В то же время, несмотря на циничные обстрелы России украинских городов, НАТО отказывается закрывать небо над Украиной. Зеленский подчеркнул, что Россия не остановится с нынешним вторжением и продолжит угрожать другим европейским странам.

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