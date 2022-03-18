К счастью, вся семья смогла спастись, сообщает 24 канал. Сейчас им оказывают помощь в больнице.

К теме Зеленский встретился с семьей, которая попала под обстрел во время эвакуации из Ворзеля

Зеленского тронула встреча с семьей из Ворзеля

Президент рассказал, что 17 марта он посетил в больнице семью Власенко из Ворзеля, которые, спасаясь, попали под обстрел оккупантов.

"Старшая дочь, Катя, ей всего лишь 16 лет, закрыла собой братика Игоря, которому восемь. Брат вышел из машины и проклинал оккупантов. Мама Татьяна получила осколочные ранения. Отец вынес дочь на руках", – рассказал Зеленский.

По словам президента, они держались вместе и защищали друг друга.

Я был действительно тронут говорить с ними. Пожалуй, больше всего за все время этой войны,

– добавил Зеленский.

Президент пожелал здоровья, счастья и мира семье Власенко и всем украинцам. Он подчеркнул, что работает для этого.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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