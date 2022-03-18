На щастя, уся сім'я змогла врятуватися, повідомляє 24 канал. Зараз їм надають допомогу у лікарні.

До теми Зеленський зустрівся з родиною, яка потрапила під обстріл під час евакуації з Ворзеля

Зеленського зворушила зустріч з родиною з Ворзеля

Президент розповів, що 17 березня він відвідав у лікарні родину Власенків із Ворзеля, які, рятуючись, потрапили під обстріл окупантів.

"Старша донька, Катя, їй усього лише 16 років, закрила собою братика Ігоря, якому вісім. Брат вийшов із машини й проклинав окупантів. Мама Тетяна отримала осколкові поранення. Батько виніс доньку на руках", – розповів Зеленський.

За словами президента, вони трималися разом та захищали одне одного.

Я був справді зворушений говорити з ними. Мабуть, найбільше за весь час цієї війни,

– додав Зеленський.

Президент побажав здоров'я, щастя та миру родині Власенків і всім українцям. Він наголосив, що працює для цього.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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