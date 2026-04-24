"Я чувствовал странные вещи"․ Откровенные воспоминания медика, который был на ликвидации аварии в Чернобыле

24-летний медик Алексей Чуприна дежурил в военном госпитале в ночь на 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. И пока Киев и другие города жили своей мирной жизнью, Алексея уже тихо учили, как пользоваться дозиметром.

Советская система, где замалчивание и страх были важнее человеческих жизней, в один момент дала сбой. О катастрофе все же пришлось рассказать во всеуслышание.

И хотя Алексей Чуприна рисковал собственной жизнью и здоровьем в зоне отчуждения, о настоящих масштабах катастрофы он узнал только спустя годы, как и миллионы украинцев. О том, как медики-ликвидаторы находились в зоне отчуждения и почему последствия аварии на ЧАЭС особенно угрожают следующим поколениям – читайте в материале 24 Канала в рамках спецпроекта "Чернобыль. 40 лет катастофы".

Молчать "под страхом казни": как вели себя в киевском госпитале, когда взорвался Чернобыль?

Алексей Чуприна в 1985 году окончил тогда еще Полтавский медицинский стоматологический институт. После учебы был призван на срочную службу – проходил ее в Окружном военном госпитале города Киева. Сейчас это Главный военный клинический госпиталь Украины.

"Тогда это был второй год подряд, когда выпускников с врачебным дипломом призывали на службу в военные госпитали. Это было очень правильное решение на тот момент", – рассказал врач.

Чуприна имел воинское звание – рядовой солдат. Однако он выполнял врачебную работу, совмещая с обязанностями срочной службы – технические работы на территории госпиталя.

Нам было удобно тем, что мы служили, но все же работали в медицинском учреждении. А госпиталю было выгодно, потому что имел в своем распоряжении за 2 года суммарно 30 человек "бесплатной рабочей силы",

– объяснил Алексей Чуприна.

По образованию он – хирург, но целенаправленно захотел проходить службу в травматологии для того, чтобы понимать еще и это направление.

Именно во время прохождения срочной службы Алексей Чуприна и попал в Чернобыль. В ночь на 26 апреля 1986 года он дежурил в травматологическом отделении.

"Я очень хорошо помню, когда вечером пришел начальник отделения и сказал, что в Припяти произошла какая-то техногенная катастрофа, там большое количество пострадавших, поэтому надо формировать бригаду на выезд", – вспомнил врач.

Он признается, что тогда воспринял эту информацию положительно, ведь после постоянного пребывания на закрытой территории все солдаты-медики радовались любым командировкам в другие города. Такие поездки всегда воспринимались как приключение, разнообразие и возможность научиться чему-то новому.

Однако примерно через 1,5 часа тот же начальник пришел и сказал, что все отменяется, персонал никуда не едет, а только отправляют в Припять медицинский груз. Аргумент – якобы все там справляются, людей хватает. После этого в госпитале уже никто не говорил о Припяти, все затихло до 28 апреля.

Уже 28 апреля Алексея Чуприну и еще нескольких солдат вызвали к начальнику гражданской обороны госпиталя. Буквально за несколько часов солдаты прошли обучение работы с дозиметрами.

Это были дозиметры ДП-5А. Также предоставили карту-схему территории госпиталя. Было задание: 6 раз в сутки ходить в определенных точках и измерять уровень радиации. Это все вносили в соответствующий лист. Буквально "под страхом казни" запрещали кому-то хоть что-то говорить,

– сказал врач Чуприна.

Справка. Дозиметр ДП-5А – это фактически первая модификация в линейке ДП-5. Эти приборы были созданы именно для измерения мощности дозы излучения. Его активно использовали при ликвидации аварии на ЧАЭС.

28, 29 апреля и 1 мая солдаты-медики выполняли эту работу. В то же время в Киеве было "все спокойно и нормально", будто ничего и не произошло. Несмотря на это, врач вспоминает, что уже тогда у всех них было ощущение, что происходит что-то очень странное.

Уже 2 мая официально объявили, что в Припяти на Чернобыльской АЭС не просто пожар, а техногенная катастрофа, связана с радиоактивным излучением. И только тогда в госпитале буквально немного солдатам-медикам рассказали, насколько все серьезно.

Важно знать. Причиной аварии на ЧАЭС стал эксперимент, который координировался из Москвы. Была цель проверить, сможет ли турбина после остановки реактора производить электроэнергию еще некоторое время. Поэтому должны были оценить, будет ли поддерживаться работа критических систем при таких условиях.

"Понимали, что это надолго": как медики попали в Чернобыль?

10 – 15 мая уже формировали команды медиков для командировки в зону отчуждения. Сначала всем говорили, что едут на 2 недели, а потом будет ротация. Однако все уже тогда понимали, что это затянется на дольше.

Алексей Чуприна был на второй ротации, но пробыл в зоне отчуждения примерно 1,5 – 2 месяца.



Ликвидаторы в зоне отчуждения, Алексей Чуприна – слева / Фото предоставлено 24 Каналу

"Когда мы приехали, на локации было развернуто военное подразделение. Был создан медицинский пункт, на котором мы и работали. Там были стоматологи, хирурги, терапевты, лаборанты – целая медицинская бригада. Безусловно, с нами были и штатные военные врачи", – рассказал Алексей Чуприна.

На тот момент из Припяти уже полностью эвакуировали людей. Гражданских не было, жили там только военные.

На моей базе было примерно до трех тысяч военнослужащих. Все эти люди выполняли как раз работы по дезактивации территории в самом Чернобыле,

– объяснил врач.

Медицинская команда имела основную задачу – оказывать помощь людям, которые находились в то время в зоне отчуждения. Говорилось о других ликвидаторах и военных.

Респиратор – один "на всю жизнь": какой защитой обеспечили медиков?

Из средств индивидуальной защиты у медиков был только респиратор. Он действительно накапливал изотопы йода, ведь медики видели, что он становился внутри розовым, почти бурым.

"Мы понимали, что что-то туда залетает, что-то он фильтрует. Однако проблема была в том, что этот респиратор, если учитывать его изменение цвета и уровень загрязнения, надо было бы менять примерно 10 раз в сутки. В то же время нам выдавали один фактически на всю жизнь – то есть на все время пребывания на месте катастрофы", – отметил медик-ликвидатор.

Только примерно через 3 недели после приезда в зону отчуждения Чуприна получил единственный способ защиты – химические реагенты, которые должны были вызвать дезактивацию радиоизотопных элементов. И полагалось, что этими химреагентами надо стирать одежду, обрабатывать обувь. Другой защиты не было. И ее не было ни у кого.

Врач объяснил, что в целом в мире есть традиционная защита от радиоактивного облучения – что-то вроде специальных фартуков и перчаток, которые используют в рентгенкабинетах. Да, в целом это работает, но в зоне отчуждения было совсем не такое облучение, как рентгеновское в кабинете. Такая защита в Чернобыле была бы абсолютно бесполезной.

"Те люди, которые разбирали завалы непосредственно на станции, имели специальные свинцовые фартуки и бронежилеты, но мы видели последствия. Прежде всего это им очень усложняло работу. И, к сожалению, почти все люди, которые работали непосредственно в эпицентре взрыва, погибли от острой лучевой болезни. И та защита, честно говоря, ничего не дала. Она просто не могла их защитить. Конечно, защиту давали, потому что это надо было сделать, но смысла в этом не было никакого", – заверил врач Чуприна.

Также он вспомнил, что радиоактивное загрязнение на территории не было четко геометрическим. Были места, где уровень радиации был умеренным, а уже буквально через 3 – 5 метров можно было получить достаточно мощное облучение.



Операционная в заброшенной больнице в Припяти / Фото Getty Images

"Мне удалось заглянуть в дозиметр": какие странные вещи происходили в зоне отчуждения?

У каждого медика был дозиметр, который должен был измерять дозу радиоактивного облучения. Они были вынуждены носить их постоянно. Однако предоставляли ликвидаторам так называемые слепые накопители – невозможно было увидеть, какую дозу облучения человек получил. Этот дозиметр просто висел на одежде, а каждые 2 недели его забирали, считывали данные и отдавали обратно.

"Все время, пока мы там были, у меня было четкое осознание, что происходят какие-то странные вещи. Только позже, анализируя обстоятельства и общаясь с другими военными врачами, мы поняли, для чего это делают. Дело в том, что те люди, которые набирали 25 рентген по этому накопителе – их из зоны отчуждения вывозили на более безопасные территории. Кто еще не набрал 25 рентген – те продолжали находиться там", – отметил Чуприна.

Я не знаю, как это объяснить. Или благодарить судьбу? Но мне попался дозиметр в виде ручки, в который можно было заглянуть и увидеть цифру, стрелочку. Когда этот дозиметр набирал свою максимально возможную дозу, он якобы разряжался, его надо было перезарядить и продолжать работать дальше,

– добавил врач.

Именно по этому дозиметру у Алексея Чуприны складывалось впечатление, что его доза облучения в сутки была 3 – 5 рентген. Однако все это было неофициально. После завершения ротации Алексей и другие медики получили карточки учета дозы радиоактивного облучения. Все были шокированы, ведь там выставили на цифру 0,1 рентген в день – значительно занизили и сделали вид, что все нормально. Все в "лучших традициях" советской эпохи.



Алексей Чуприна с другими ликвидаторами / Фото предоставлено 24 Каналу

"Подозреваю, что Москва делала опыты": что происходило с тяжелыми пострадавшими?

Обращение в медицинский пункт Алексея Чуприны были похожими на прием в поликлинике в мирное время. Людей, которые страдали острой лучевой болезнью, уже в это время на территории не было. Однако с этими пациентами Чуприне все же пришлось встретиться, когда вернулся в госпиталь.

"Когда мы вернулись после ротации в военный госпиталь, то уже там я видел и тех ликвидаторов аварии, которые работали непосредственно на станции, и тех, что были в Припяти в ночь взрыва. Учитывая то, что в нашем госпитале находились люди с легкой формой лучевой болезни, у них не было катастрофических визуальных проявлений, но были жалобы на общую слабость, изменения в анализах крови, расстройства желудочно-кишечного тракта", – рассказал врач Чуприна.

Тяжелых больных, у которых были проявления средней и тяжелой степени лучевой болезни, везли в профильные лечебные учреждения.

"Единственное, что я знаю о судьбе первых тяжелых пострадавших в результате катастрофы – те, кого вывезли на лечение в Центральный военный госпиталь тогда еще Советского Союза в Москве, все погибли. Те, кто остался на лечении в Киеве – выжили и прожили определенный период времени", – отметил Чуприна.

Важно! В частности благодаря профессору Леониду Киндзельскому удалось спасти в Киеве пострадавших в результате катастрофы. Тогда из всех больных лучевой болезнью, которые лечились в Киеве, умер только один пострадавший. Зато в Москве действительно не выжил никто – эта информация долгое время была засекречена.

Алексей Чуприна считает, что причина этого очевидна – московских профессоров больше всего интересовали последствия облучения и изменения в человеческом организме после аварии. А это именно исследовательская работа, а не лечебная. Однако он отметил, что это его личное мнение.

"Я выскажу свое личное мнение. Те люди, которые оказались в Москве, они были больше там важны для клинических обследований, исследований. Там не стоял вопрос спасти жизнь. В то же время в Киеве основным приоритетом было лечение и восстановление состояния. Это кардинальная разница: там – клинический материал для исследований, у нас – спасение жизни", – подытожил Алексей Чуприна.

"Больше всего могут страдать даже не ликвидаторы": кому угрожают последствия аварии на ЧАЭС?

Алексей Чуприна не отрицает, что многие ликвидаторы или умерли от онкологического заболевания, или же побороли его, к счастью, и вошли в ремиссию. Такую тенденцию заметили даже мы, журналисты, когда искали ликвидаторов для разговора в рамках спецпроекта. В то же время врач откровенно поделился, какие имеет опасения.

Я понимаю, что больше всего могут пострадать в результате катастрофы не ликвидаторы или их дети, а еще позже поколения – внуки. Это вызывает у меня определенное беспокойство. Вероятность онкологических заболеваний после излучения есть, даже если мы говорим о следующих поколениях,

– сказал Алексей Чуприна.

Он уверен – безусловно, если бы была четкая информация от власти еще с первого часа после катастрофы, то все могло бы быть иначе. Тогда бы даже киевляне не получили такие высокие дозы радиоактивного излучения. И с теми людьми, которые были направлены на ликвидацию последствий, тоже все могло быть немного иначе.

"И все же тактика борьбы с такими последствиями вполне прослеживается на протяжении десятилетий в Советском Союзе и России. Мол, надо "шапками забросать", быстро все погасить, а судьба людей никого не интересует. Это мы видим и сейчас на фронте. Тактика поведения путинской власти такая же", – подытожил врач.

Вывод один: чем быстрее людей ознакомят с масштабами подобных катастроф и методами защиты – тем меньше трагических последствий может быть. Однако есть момент. Чтобы объявить населению о таких опасных вещах, любая власть должна быть готова к реагированию на все проявления и реакцию общества.

Это все было в духе советской власти. Что такое для них человек? Кто такой человек? Это просто конвейер, песчинка на морском берегу – все,

– заверил Чуприна.

"Есть клинический материал – можно писать научные труды": могла ли авария быть цинично спланированной?

Врач также уверен, что эта авария могла быть спланированной. Чуприну настораживает тот факт, что дату эксперимента Москва постоянно переносила. В то же время в ту ночь, когда все случилось, движения воздушных масс были направлены через Беларусь на Европу. Могло ли это стать стечением обстоятельств? Трудно поверить.

Обратите внимание! Именно шведы уже 27 апреля первыми сказали, что зафиксировали повышенный радиоактивный фон. Они требовали объяснений у советской власти, чем загнали ее в ступор.

"Я не имею отношения к высшим эшелонам власти. Более того, я не причастен был к власти советской, поэтому мне трудно кого-то обвинить и сказать, что это именно так. Я не могу этого утверждать. Но я скорее поверю в это, чем признаю, что это произошло "случайно". Понимаете, не может все быть так просто", – сказал Алексей Чуприна.

Врач расценивает этот поступок СССР, как циничный научно-технический эксперимент, ведь именно на основе таких опытов можно писать медицинские научные работы, публиковать исследования, разрабатывать определенный алгоритм действий. Потому что есть клинический материал и наблюдения – что произошло и что стало следствием.

Сейчас Алексей Чуприна живет счастливой жизнью, за что благодарен судьбе, ведь многие его коллеги-ликвидаторы не прожили долго. Как медик он понимает, что миру, а в частности украинцам, придется еще долго ощущать на себе последствия халатности советской власти в 1986 году.