Женщина рассказала, что волонтерством начала заниматься вместе с дочкой. Сначала готовили еду для военных в госпитале и на фронте.
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Константиновская до сих пор помогает защитникам. Вместе с единомышленниками женщина плетет защитные сетки и шьет Балаклавы. В ряды территориальной обороны записалась еще осенью 2021 года.
Я гражданка своей страны, я украинка, а у украинцев – ген сопротивления, ген свободы, победы. Вот с этим я пошла. Я должна помогать чем могу,
– рассказывает волонтер.
Женщина не исключает, что когда-то придется пострелять. Ведь не знает, "как оно сложится".
Константиновская стала звездой СМИ
- Волонтерка, которая учится стрелять, стала звездой мировых СМИ.
- Иностранные СМИ обнародовали фотографии пожилой защитницы Мариуполя. Теперь о Константиновской написали: The Times, The Daily Telegraph, Euronews, iROZHLAS, Idependent, Daily Mail, Fanpage, UDN, Khan, Rasmei Кампучия Daily.
- Активистка Елена Золотарева рассказала, что "наша Валентина Константиновская "взорвала" не только украинский фейсбук, но и мировую ведущую Quality прессу".
- Золотарева подчеркнула: если пожилая мариупольская женщина готовится к встрече врага, другим уж точно стыдно паниковать.
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