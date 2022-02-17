Женщина рассказала, что волонтерством начала заниматься вместе с дочкой. Сначала готовили еду для военных в госпитале и на фронте.

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Константиновская до сих пор помогает защитникам. Вместе с единомышленниками женщина плетет защитные сетки и шьет Балаклавы. В ряды территориальной обороны записалась еще осенью 2021 года.

Я гражданка своей страны, я украинка, а у украинцев – ген сопротивления, ген свободы, победы. Вот с этим я пошла. Я должна помогать чем могу,

– рассказывает волонтер.

Женщина не исключает, что когда-то придется пострелять. Ведь не знает, "как оно сложится".

Константиновская стала звездой СМИ

Волонтерка, которая учится стрелять, стала звездой мировых СМИ.

Иностранные СМИ обнародовали фотографии пожилой защитницы Мариуполя. Теперь о Константиновской написали: The Times, The Daily Telegraph, Euronews, iROZHLAS, Idependent, Daily Mail, Fanpage, UDN, Khan, Rasmei Кампучия Daily.

Активистка Елена Золотарева рассказала, что "наша Валентина Константиновская "взорвала" не только украинский фейсбук, но и мировую ведущую Quality прессу".

Золотарева подчеркнула: если пожилая мариупольская женщина готовится к встрече врага, другим уж точно стыдно паниковать.

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