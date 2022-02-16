Президент обратился к военнослужащим и правоохранителям в Мариуполе.

Обратите внимание Вместо "вторжения" – День единения: как украинцы отмечают новый праздник

"Уважаемые защитники, уважаемые защитницы, которые защищают наши границы и мир на нашей украинской земле. Вы настоящие герои. Уважаемые послы и дипломаты, руководители международных организаций, которые остаются сегодня с нами, на нашей украинской земле, несмотря на ситуацию у наших границ, вы настоящие друзья. Спасибо, что сегодня вы здесь с нами", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Почему День единения – именно 16 февраля

Накануне немецкое издание Der Spiegel "спрогнозировало", что 16 февраля может произойти новое российское вторжение в Украину. Такую информацию журналисты якобы получили от американских спецслужб. На фоне таких заявлений главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников поспешили успокоить украинцев. Мол, повторения 2014 года не будет и агрессор не сможет взять ни Киев, ни Одесса, ни Харьков, ни любой другой город.

Чтобы консолидировать украинцев в такие непростые времена президент Зеленский подписал указ о новом празднике – Дне единения. Поэтому 16 февраля 2022 года его отмечают в Украине впервые. Глава государства надеется, что таким образом удастся укрепить устойчивость общества в условиях роста гибридных угроз и информационно-пропагандистского давления.

Обратите внимание! В День единения в Украине начался общенациональный телемарафон "UA вместе". Он начался с поздравления Владимира Зеленского.