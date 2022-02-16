Президент звернувся до військовослужбовців та правоохоронців у Маріуполі, повідомляє 24 канал. Перед цим прозвучав державний гімн України.

Зверніть увагу Замість "вторгнення" – День єднання: як українці відзначають нове свято

Що сказав Зеленський у Маріуполі

Насамперед глава держави звернувся до захисників та захисниць, які боронять кордони нашої держави та мир на українські землі. "Ви справжні герої", – наголосив він. Й далі – подякував послав та дипломатам іноземних держав й керівникам міжнародних організацій, які залишаються в Україні, попри загрозу нового російського вторгенення. "Ви справжні друзі", – підкреслив політик.

Шановні воїни, що зараз дивляться на нас із неба, бо віддали за рідну землю своє життя, ви з нами. Ви справжні легенди,

– додав Зеленський.

Президент також звернувся до:

медиків, волонтерів та капеланів, які лікують, допомагають та моляться за українських воїнів;

журналістів, які зберегли своє обличчя й не сіяли паніку;

українців, які зберегли холодну голову, а отже й спокій;

політиків, які заради нацбезпеки стали державними діячами, а не втікачами.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Чому День єднання – саме 16 лютого

Напередодні німецьке видання Der Spiegel "спрогнозувало", що 16 лютого може відбутися нове російське вторгнення в Україну. Таку інформацію журналісти нібито отриамли від американських спецслужб. На тлі таких заяв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков поспішили заспокоїти українців. Мовляв, повторення 2014 року не буде й агресор не зможе взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто.

Аби консолідувати українців у такі непрості часи президент Зеленський підписав указ про нове свято – День єдності. Тож 16 лютого 2022 року його відзначають в Україні вперше. Глава держави сподівається, що у такий спосіб вдасться зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз та інформаційно-пропагандистського тиску.

Зверніть увагу! У День єднання в Україні розпочався загальнонаціональний телемарафон "UAразом". Він розпочався із привітання Володимира Зеленського.