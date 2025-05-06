В голосе защитников радость от возвращения на родную землю. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Кадры возвращения украинских воинов

Сегодня Украина вернула 205 наших защитников. Это молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Среди них защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта, о чем сообщал Владимир Зеленский.

В Госпогранслужбе опубликовали щемящие кадры возвращения украинских воинов.