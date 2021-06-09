Об этом "Рахман" рассказал в комментарии СМИ. Гречанов подчеркнул, что для него главное – сам факт возврата.

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"Рахман" говорит, что не слышал о торможении процесса

Бывший пленник говорит, что приезд его друга Алексея Мочанова к боевикам был важным, однако без помилования тогдашним президентом Порошенко россиянина Владимира Старкова освобождение вряд ли бы состоялось.

Я дома – это факт. Если говорить об этих записях, то я не слышал, чтобы он (Виктор Медведчук – 24 канал) тормозил (процесс освобождения – 24 канал). Речь идет о моем обмене. Там же не говорится "Пусть, пусть еще немного посидит – и мы его заберем?". Ну, если стал вопрос "майора на майора", то майор осужден, и его помиловать может только президент,

– пояснил Гречанов.

Освобождение "Рахмана" откладывали трижды

"Рахман" подчеркнул, что его увольнение откладывали трижды, однако причин ему не сообщили.

Я знаю, что я сейчас дома, я жив, я с семьей, я снова вернулся в армию. Последствия плена? Возможно. Но это уже другой разговор,

– сказал Гречанов.

К вниманию! Гречанов говорит, что не может комментировать слова Медведчука, которые услышал на записях, ведь не может быть уверен, что это именно Медведчук.

О чем говорится на обнародованных записях

Отметим, что Андрея Гречанова обменяли в конце ноября 2015 года. Перед тем Петр Порошенко помиловал осужденного российского военного Владимира Старкова.

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Согласно записям, обнародованным Bіhus.Info, Гречанова могли освободить почти сразу, однако этот процесс намеренно затягивал Медведчук. Об обмене "Рахмана" объявили тогда, когда Петр Порошенко вернулся с нормандского саммита в Париже.