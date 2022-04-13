Кроме этого, Орбан хотел получить доказательства, что зверства в Буче совершали именно русские и что это все не постановка. После жесткой реакции Польши на такое одиозное заявление спикер венгерского премьера осудил военные преступления оккупантов.

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Позиция Орбана в отношении Украины – ошибка

Грозев отметил, что зверства русских в Буче – это нарушение всех законов войны. Журналист надеется, что это будет переломный момент в восприятии войны в Украине государствами, которые до сих пор пытались стоять в стороне. Ведь пока еще осталось несколько стран, которые пока конкретно не определились, на чьей стороне они хотят быть.

Есть страны, которые либо не дали достаточно, либо вообще не предоставили вооружение Украине, хотя они имеют огромные склады с оружием. Например, Венгрия и Болгария. Это страны, обладающие огромным количеством оружия, в котором очень нуждается Украина. Надеюсь, что после кадров, которые мы видим, они изменят свое отношение,

– заметил Грозев.

Он добавил, что сегодня каждый венгр полностью определился, на чьей стороне он находится в этой войне.

"Поэтому я думаю, что это большая ошибка Орбана. Насколько он поймет это и будет готов вернуть политическое решение о помощи, я не могу сказать. Но, например, в Болгарии это вполне возможно", – отметил журналист.

Грозев ожидает, что несмотря на присутствие в коалиционном правительстве Болгарии социалистической партии, бойкотирующей военную помощь Украине, все же в парламенте и правительстве есть большинство, выступающее за предоставление вооружения. Однако журналист не уверен, что они смогут предоставить самолеты.

"Это все-таки будет согласованным шагом НАТО, его не будет принимать одна страна. Болгария, к сожалению, сама не получит от НАТО разрешение пойти на прямое соглашение. Существует оценка, что страна, которая предоставит МиГи, станет прямой участницей войны, и существует риск, что из-за этого Россия может нанести удар по этой стране", – отметил Грозев.

Он подытожил, что страны НАТО имеют вполне нормальное отношение к предоставлению Украине артиллерии, так что Болгария может и должна это сделать.

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