Окрім цього, Орбан хотів отримати докази, що звірства в Бучі чинили саме росіяни й що це все не постановка. Після жорсткої реакції Польщі на таку одіозну заяву речник угорського прем'єра засудив воєнні злочини окупантів.

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Позиція Орбана щодо України – помилка

Грозєв зазначив, що звірства росіян в Бучі – це порушення усіх законів війни. Журналіст сподівається, що це буде переламна мить у сприйнятті війни в Україні державами, які досі намагалися стояти осторонь. Адже наразі ще залишилося кілька країн, які поки конкретно не визначилися, на чиєму боці вони хочуть бути.

Є країни, які або не дали достатньо, або взагалі не надали озброєння Україні, хоча вони мають величезні склади зі зброєю. Наприклад, Угорщина та Болгарія. Це країни, які володіють величезною кількістю зброї, якої дуже потребує Україна. Сподіваюся, що після кадрів, які ми бачимо, вони змінять своє ставлення,

– зауважив Грозєв.

Він додав, що сьогодні кожен угорець повністю визначився, на чиєму боці він перебуває у цій війні.

"Тому я думаю, що це велика помилка Орбана. Наскільки він зрозуміє це і буде готовий повернути політичне рішення щодо допомоги, я не можу сказати. Але, наприклад, у Болгарії це цілком можливо", – зауважив журналіст.

Грозєв очікує, що попри присутність в коаліційному уряді Болгарії соціалістичної партії, яка бойкотує військову допомогу Україні, все ж у парламенті та уряді є більшість, яка виступає за надання озброєння. Проте журналіст не впевнений, що вони зможуть надати літаки.

"Це все-таки буде узгодженим кроком НАТО, його не ухвалюватиме одна країна. Болгарія, на жаль, сама не отримає від НАТО дозволу піти на пряму угоду. Існує оцінка, що країна, яка надасть МіГи, стане прямою учасницею війни, і існує ризик, що через це Росія може завдати удару по цій країні", – зазначив Грозєв.

Він підсумував, що країни НАТО мають цілком нормальне ставлення до надання Україні артилерії, тож Болгарія може та повинна це зробити.

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