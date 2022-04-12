Про це в ефірі 24 каналу повідомив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він зазначив, що за росіян виступають не стільки угорці, скільки шар угорського політикуму.

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Виклик демократичним країнам

За словами ексміністра, угорці знову проголосували за проросійського Віктора Орбана не тому, що проти України. На його думку, Орбан просто вміло грає на національних почуттях своїх громадян.

Утім, чому угорці потакають фактично політиці шовінізму – це питання не яке потрібно шукати відповідь не лише з українського боку, але й з боку Європейського Союзу. Як зазначив Огризко, така Угорщина насправді є викликом для демократичних країн.

Дієвий механізм впливу

Євросоюз далеко не в захваті від того, що сьогодні робить Угорщина. Думаю, що Брюссель дуже швидко знайде дієвий механізм впливу, коли просто прикрутить фінансовий "краник", з якого вона щороку отримує колосальні кошти для свого розвитку,

– заявив Огризко.

Ексміністр також зазначив, що коли гроші припинять надходити в Угорщину – імовірно в Орбана настане "просвітління".

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