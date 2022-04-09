За словами Хаваші, Угорщина повністю підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на виявлення винуватців жорстокого кровопролиття на Київщині. Про це речник Орбана заявив 9 квітня.

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Зміна риторики угорської влади

Речник угорського прем'єра підкреслив, що Віктор Орбан буцімто рішуче засудив дії Росії в Україні ще у середу, 6 квітня, на міжнародній пресконференції. "Прем'єр чітко дав зрозуміти, що це війна, яку розпочали росіяни, вони напали на Україну, і це агресія", – наголосив Хаваші.

Це спільна позиція ЄС, і Угорщина підтримує цю позицію. Щодо усіх звірств, вони всі мають бути розслідувані. У будь-якому випадку цивільне населення має бути захищене, жорстоке поводження з мирними жителями має бути найрішучішим чином засуджене. Такі випадки мають бути засуджені. Ми прагнемо незалежного та неупередженого розслідування,

– заявив речник Орбана.

Нагадаємо, лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Матеуш Моравецький раніше розкритикував Орбана за те, що він не засудив воєнні злочини Росії на території України. Згодом Польща вирішила заморозити відносини з Угорщиною через позицію Орбана щодо трагедії у Бучі.

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