Ярослав Качинський жорстко розкритикував Віктора Орбана, який відмовився засудити Росію за її звірства на Київщині, зокрема в Бучі. Лідер правлячої партії Польщі наголосив, що дії угорського прем'єра можуть мати серйозні наслідки для відносин Польщі та Угорщини.

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Відновлення відносин можливе лише після зміни позиції Орбана

Ярослав Качинський наголосив, що Польща відновить свої відносини з Угорщиною лише тоді, коли Віктор Орбан змінить свою позицію щодо дій Росії. Крім того, лідер правлячої партії Польщі порадив главі угорського уряду сходити до офтальмолога.

Орбану потрібен офтальмолог, щоб побачити Бучу. Відновлення відносин можливе лише після зміни оцінок щодо війни в Україні,

– заявив Качинський.