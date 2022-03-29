После переговоров многие СМИ распространили информацию, что участников, в частности Абрамовича, якобы отравили. В эфире национального телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал всем во время каких-либо переговоров с Россией ничего не есть, не пить и не трогать, сообщает 24 канал.

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Кулеба отреагировал на вероятные слова Путина

Абрамович передал Путину записку от президента Владимира Зеленского с условиями мира. Когда он ее прочитал, то ответил: "Я их всех разобью". Кулеба отметил, что сейчас очень много подобных историй, когда кто-то что-то якобы услышал, ведь все жаждут новостей и сенсаций.

На самом деле очень малое значение имеет то, что там себе думает президент Путин именно сейчас. В плане того, кого он добьет. Я напомню, что он собирался буквально через несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло,

– отметил министр.

По словам Кулебы, план Путина провалился благодаря украинскому характеру, оружию и санкциям от партнеров.

"Поэтому он себе может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. И это планы на победу и на освобождение наших территорий", – подытожил министр.

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