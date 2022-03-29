Після переговорів у багатьох ЗМІ поширили інформацію, що учасників, зокрема Абрамовича, буцімто отруїли. В ефірі національного телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порадив усім під час будь-яких переговорів з Росією нічого не їсти, не пити та не торкатися, повідомляє 24 канал.

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Кулеба відреагував на ймовірні слова Путіна

Абрамович нібито передав Путіну записку від президента Володимира Зеленського з умовами миру. Коли він її прочитав, то буцімто відповів: "Я їх всіх розіб'ю". Кулеба зауважив, що зараз дуже багато подібних історій, коли хтось щось нібито почув, адже усі спраглі до новин та сенсацій.

Насправді дуже мале значення має те, що там собі думає президент Путін саме зараз. В плані того, кого він доб'є. Я нагадаю, що він збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він теж сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло,

– зазначив міністр.

За словами Кулеби план Путіна провалився завдяки українському характеру, зброї та санкціям від партнерів.

"Тому він собі може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. І це плани на перемогу і на звільнення наших територій", – підсумував міністр.

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