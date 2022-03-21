Генпрокурор ранее о таком мнении уже писала в соцсетях, а затем озвучила его в интервью журналистам. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир общего вещателя.

К теме Оккупанты насильственно вывозят людей из Мариуполя в Россию

Путин повторяет действия Сталина

Глава прокуратуры отметила, что сейчас в отношении этих преступных действий россиян открыли уже 2 производства – общее о вывозе людей и отдельное в отношении детей. Наши правоохранители установили, что в общей сложности захватчики уже вывезли 2 389 несовершеннолетних.

Может, и не дипломатическое заявление. Но вообще это то, что когда-то было в нацистской Германии. Я это называю фашизмом, потому что там есть и другие признаки тоталитарных государств,

– подчеркнула генпрокурор.

Она добавила, что уже 100 лет тому назад людей уже вывозили. Поэтому, по ее мнению, Путин сейчас только повторяет то, что делала с украинцами и крымскими татарами советская тоталитарная машина.

"События в Мариуполе – большая боль"

Следует отметить, что украинские воины продолжают борьбу за город. Однако они отошли от мест, где много мирного населения. Это нужно, чтобы не провоцировать обстрелы врагами гражданских.

При этом оккупанты этим воспользовались и начали насильственно забирать жителей Мариуполя. Они вывозили их в фильтрационные лагеря, где проверяли телефоны и документы. После этого часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города России. Пропагандисты Кремля стали называть это "спасением от украинских нацистов".

Все события в Мариуполе – большая боль. Однако есть и безумная гордость за героичность жителей этого города. Поэтому Украина пытается сделать все, чтобы их спасти и помочь родным погибших,

– подытожила Ирина Венедиктова.

Сейчас наши полицейские расследуют уже более 2 тысяч случаев военных преступлений оккупационных войск. Поэтому орки, которые смогут выжить, предстанут перед лицом правосудия.