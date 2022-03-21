Раніше Генпрокурорка вже писала таку думку в соцмережах, а потім озвучила її в інтерв'ю журналістам. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір спільного мовника.

Зауважте Окупанти насильно вивозять людей з Маріуполя в Росію

Путін повторює дії Сталіна

Глава прокуратури зазначила, що зараз щодо цих злочинних дій росіян відкрили вже 2 провадження – загальне про вивезення людей і окреме щодо дітей. Наші правоохоронці наразі встановили, що загалом загарбники вже вивезли 2 389 неповнолітніх.

Може й не дипломатична заява. Але взагалі це те, що було колись у нацистській Німеччині. Я це називаю фашизмом, бо там є й інші ознаки тоталітарних держав,

– підкреслила генпрокурорка.

Вона додала, що 100 років тому людей вже вивозили. Тому, на її думку, Путін зараз лише повторює те ж, що робив з українцями та кримськими татарами його "кумир".

"Події в Маріуполі – великий біль"

Слід зауважити, що українські воїни продовжують боротьбу за місто. Проте вони відійшли від місць, де багато мирного населення. Це потрібно, щоб не провокувати дострілювання ворогами цивільних.

Натомість окупанти цим скористалися та почали насильно забирати жителів Маріуполя. Вони вивозили їх до фільтраційних таборів, де перевіряли телефони та документи. Після цього частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії. Пропагандисти Кремля ж почали називати це "спасінням від українських нацистів".

Всі події в Маріуполі – великий біль. Проте є й шалена гордість за героїчність жителів цього міста. Тому Україна намагається зробити все, щоб їх врятувати й допомогти рідним тих, хто загинув,

– підсумувала Ірина Венедіктова.

Зараз наші поліцейські розслідують вже понад 2 тисячі випадків воєнних злочинів окупаційних військ. Тому ті орки, які зможуть вижити, постануть перед обличчям правосуддя.

До теми – Біженці з Маріуполя розповіли про вихід з блокади: дивіться відео