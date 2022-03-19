Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де ховались понад тисяча жителів, зокрема, жінки та діти. Про це повідомили у міській раді.

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Куди саме окупанти повезли маріупольців

У цих районах були бойові дії. Для збереження життів маріупольців наші військові відійшли від місць масового скупчення людей. Агресор цим скористався.

Захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після цього частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою.

Тактика нацистів під час Другої світової

Мер міста Вадим Бойченко заявив: те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей.

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