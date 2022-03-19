На місці драмтеатру тепер чорна й випалена земля.

Важливо The Guardian показав жахливі кадри Маріуполя після багатоденного обстрілу: моторошне відео

Нагадаємо, російські окупанти цілеспрямовано знищили драматичний театр у самому центрі Маріуполя ще 16 березня. Рашистів навіть не зупинив напис "діти", що був поруч.

З-під завалів зруйнованої будівлі продовжують витягати людей. На щастя, бомбосховище витримало, багатьох вдалось врятувати.

До речі – Біженці з Маріуполя розповідають як виходили з блокади: