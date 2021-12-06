О том, что в 2013 году регулярно были сообщения о силовом разгоне Майдана, глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал в интервью 24 каналу. Разговор состоялся в рамках проекта "Баррикады Достоинства".

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Разгон Майдана анонсировали каждую ночь

Я каждую ночь слышал, что будет разгон. Я опытный человек и понимал, что ночью на Майдане половина людей из спецслужб и провокаторы,

– отметил Рыбачук.

Он отдавал себе отчет, что любая массовая акция в первую очередь привлекает городских сумасшедших и представителей спецслужб, которые имеют своих агентов влияния, знают разные способы провокаций.

Когда произошел разгон, добавил Рыбачук, его разбудили примерно в 6:00 утра. Приехав на Майдан, он увидел "Беркут".

Кстати, глава "Центра совместных действий" также отметил, что после избиения студентов на Майдане кардинально изменилась ситуация. Правоохранителей пугало то, что нападение на молодых активистов не заставило их отступить, а наоборот – породило характерное движение.

Силовой разгон Евромайдана 30 ноября: главное

Источник: Википедия

Революция Достоинства началась 21 ноября 2013 года. Однако 30 ноября произошел разгон, в то время на площади было около 400 протестующих, преимущественно студенты.

В результате действий "Беркута" пострадали по меньшей мере 79 человек. Акция получила широкую огласку и осуждение со стороны большой части общества (в частности, правозащитников).

События того дня стали переломным моментом в украинских протестах конца 2013 года, сместив акцент протестов с проевропейского на антиправительственный, а также добавив им массовости.

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