О том, что в 2013 году регулярно были сообщения о силовом разгоне Майдана, глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал в интервью 24 каналу. Разговор состоялся в рамках проекта "Баррикады Достоинства".
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Разгон Майдана анонсировали каждую ночь
Я каждую ночь слышал, что будет разгон. Я опытный человек и понимал, что ночью на Майдане половина людей из спецслужб и провокаторы,
– отметил Рыбачук.
Он отдавал себе отчет, что любая массовая акция в первую очередь привлекает городских сумасшедших и представителей спецслужб, которые имеют своих агентов влияния, знают разные способы провокаций.
Когда произошел разгон, добавил Рыбачук, его разбудили примерно в 6:00 утра. Приехав на Майдан, он увидел "Беркут".
Силовой разгон Евромайдана 30 ноября: главное
Источник: Википедия
- Революция Достоинства началась 21 ноября 2013 года. Однако 30 ноября произошел разгон, в то время на площади было около 400 протестующих, преимущественно студенты.
- В результате действий "Беркута" пострадали по меньшей мере 79 человек. Акция получила широкую огласку и осуждение со стороны большой части общества (в частности, правозащитников).
- События того дня стали переломным моментом в украинских протестах конца 2013 года, сместив акцент протестов с проевропейского на антиправительственный, а также добавив им массовости.
Воспоминания о силовом разгоне Майдана: смотрите видео