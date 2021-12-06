Про те, що у 2013 році регулярно були повідомлення про силовий розгін Майдану, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів в інтерв'ю 24 каналу. Розмова відбулась у межах проєкту "Барикади гідності".
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Розгін Майдану анонсували кожної ночі
Я кожну ніч чув про те, що буде розгін. Я досвідчена людина і я розумів, що вночі на Майдані половина людей зі спецслужб та провокатори,
– зазначив Рибачук.
Він усвідомлював, що будь-яка масова акція насамперед притягує міських божевільних та представників спецслужб, які мають своїх агентів впливу, знають різні способи провокацій.
Коли відбувся розгін, додав Рибачук, його розбудили приблизно о 6:00 ранку. Приїхавши на Майдан, він побачив "Беркут".
Силовий розгін Євромайдану 30 листопада: головне
Джерело: Вікіпедія
- Революція Гідності почалася 21 листопада 2013 року. Однак 30 листопада відбувся розгін, у той час на площі були приблизно 400 протестувальників, переважно студенти.
- Внаслідок дій "Беркуту" постраждали щонайменше 79 людей. Акція набула широкого розголосу й осуду зі сторони великої частини суспільства (зокрема, правозахисників).
- Події того дня стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року, змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості.
Спогади про силовий розгін Майдану: дивіться відео