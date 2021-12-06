Про те, що у 2013 році регулярно були повідомлення про силовий розгін Майдану, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів в інтерв'ю 24 каналу. Розмова відбулась у межах проєкту "Барикади гідності".

Читайте також Рибачук розповів про найбільше досягнення Євромайдану

Розгін Майдану анонсували кожної ночі

Я кожну ніч чув про те, що буде розгін. Я досвідчена людина і я розумів, що вночі на Майдані половина людей зі спецслужб та провокатори,

– зазначив Рибачук.

Він усвідомлював, що будь-яка масова акція насамперед притягує міських божевільних та представників спецслужб, які мають своїх агентів впливу, знають різні способи провокацій.

Коли відбувся розгін, додав Рибачук, його розбудили приблизно о 6:00 ранку. Приїхавши на Майдан, він побачив "Беркут".

До слова, голова "Центру спільних дій" також зазначив, що після побиття студентів на Майдані кардинально змінилася ситуація. Правоохоронців лякало те, що напад на молодих активістів не змусив їх відступити, а навпаки – породив характерний рух.

Силовий розгін Євромайдану 30 листопада: головне

Джерело: Вікіпедія

Революція Гідності почалася 21 листопада 2013 року. Однак 30 листопада відбувся розгін, у той час на площі були приблизно 400 протестувальників, переважно студенти.

Внаслідок дій "Беркуту" постраждали щонайменше 79 людей. Акція набула широкого розголосу й осуду зі сторони великої частини суспільства (зокрема, правозахисників).

Події того дня стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року, змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості.

Спогади про силовий розгін Майдану: дивіться відео