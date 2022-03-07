Кто-то из них окутан во флаг Украины, а кто-то – прямо из бомбоубежища, передает 24 канал.
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Текст стиха
Я маленька дитина своєї країни,
Знаю слово "війна", "ракети" і "міни".
Бомбосховище в ніч зберігає мій сон,
А дитинство забрав лютий ворог в полон.
Хоч я ще маленька дитина країни,
Але вдосталь віри, любові, надії.
Бо герої мої – вже не з книги казок,
Українці – титан, всьому світу зразок.
Я маленька дитина, малий президент,
У свободі історії новий момент.
І віддам я сьогодні свій перший наказ:
Захисник, повертайся живим, Україна – для нас!
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