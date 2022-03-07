Хтось з них огорнутий у прапор України, а хтось – прямісінько із бомбосховища, передає 24 канал.

До теми Діти співають гімн у бомбосховищі в Сумах: зворушливе відео

Діти зачитують вірш про війну: відео

Текст вірша

Я маленька дитина своєї країни,

Знаю слово "війна", "ракети" і "міни".

Бомбосховище в ніч зберігає мій сон,

А дитинство забрав лютий ворог в полон.

Хоч я ще маленька дитина країни,

Але вдосталь віри, любові, надії.

Бо герої мої – вже не з книги казок,

Українці – титан, всьому світу зразок.

Я маленька дитина, малий президент,

У свободі історії новий момент.

І віддам я сьогодні свій перший наказ:

Захисник, повертайся живим, Україна – для нас!

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