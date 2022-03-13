В своем видеообращении Александр Маркушин отметил, что в сети распространяют много фейков. Один из них касается того, что он якобы покинул город. Это – неправда!

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За 30% Ирпеня идут активные бои

Доброго дня, уважаемая наша Ирпенская община. Это я, Александр Маркушин. Очень сейчас многие бросают фейки: что я ранен, что я в госпитале где-то лежу. Кто-то говорит, что я сбежал из города. Так я хочу эту всю историю развеять,

– сказал он.

Глава города подчеркнул, что занимается эвакуацией людей, обеспечением медикаментами, а также едой. Он добавил, что парни защищают Ирпень. Город, отмечает Маркушин, на 70% украинский, а за оставшиеся 30% ведутся бои.

Смотрите видеообращение Александра Маркушина:

Он поблагодарил ребят, которые защищают город. Также попросил не верить лжи, которую распространяют.

"Сейчас вам будут многое забрасывать. Я сейчас нахожусь в нашем городе, на вокзале. Ежедневно работаю в городе. Остаемся ночевать, ловим мародеров", – добавил Маркушин.

Мэр Ирпеня отметил, что этих мародеров не только передали в правоохранительные органы. Они еще и выполняют важное дело – помогают копать окопы.

Друзья, мы вместе – сила. Мы обязательно победим. Слава Украине!,

– сказал он.

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