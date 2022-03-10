Кулеба настаивал, что дилломаты могут обсуждать все вопросы о войне, но Лавров продолжал гнуть свою линию.

Важно Лучшее, что может сейчас сделать Россия – вывести войска из ЧАЭС и ЗАЭС – Кулеба

Собственно, потому и не удалось договориться о прекращении огня. Москва не отступает от абсурдных путинских требований.

Украинский министр заметил, что он приехал в Турцию говорить, а Лавров – слушать. В этом и состоит разница.

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