Кулеба наполягав, що дилломати можуть обговорювати всі питання щодо війни, але Лавров й далі гнув свою лінію.

Важливо Найкраще, що може зараз зробити Росія – вивести війська з ЧАЕС і ЗАЕС, – Кулеба

Власне, тому й не вдалось домовитись про припинення вогню. Москва не відступає від абсурдних путінських вимог.

Український міністр зауважив, що він приїхав в Туреччину говорити, а Лавров – слухати. У цьому й полягає різниця.

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