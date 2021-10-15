Издание BuzzFeed в 2017 году сообщило, что во время визита в Москву Трамп участвовал в оргиях с местными проститутками. Говорилось, не обошлось и без так называемого "золотого дождя".

Заметьте Секрет похудения Трампа: как предыдущий президент США сбросил 11 килограммов

Во время визита во Флориду Трамп прокомментировал историю.

Я не фанат "золотого дождя". Поэтому ваша потрясающая первая леди сказала мне следующее: "Я не верю в это",

– заявил Трамп.

Скандал с Трампом и проститутками: главное

О приключениях Трампа в Москве издание BuzzFeed рассказал 2017 году.

В материале говорилось что Трамп якобы устраивал сексуальные шоу в отеле Ritz Carlton. Там обычно останавливались Барак Обама с супругой Мишель. Их Трамп ненавидел.

Когда проститутки прибывали в отель, политик вроде просил устраивать их в номере "золотой дождь".

Заметьте! Экс-пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что когда Мелания Трамп узнала о многочисленных изменах мужа, ее отстранили от дел в Белом доме.