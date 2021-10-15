Видання BuzzFeed у 2017 році повідомило, що під час візиту до Москви Трамп брав участь в оргіях з місцевими повіями. Мовилося, що не обійшлося й без так званого "золотого дощу".
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Під час візиту до Флориди Трамп прокоментував історію.
Я не фанат "золотого дощу". Тому ваша приголомшлива перша леді сказала мені ось що: "Я не вірю в це",
– заявив Трамп.
Скандал з Трампом і повіями: головне
- Про пригоди Трампа у Москві видання BuzzFeed розповіло 2017 році.
- У матеріалі мовилося що Трамп нібито влаштовував сексуальні шоу у готелі Ritz Carlton. Там зазвичай зупинялися Барак Обама з дружиною Мішель. Їх Трамп ненавидів.
- Коли повії прибували до готелю, політик начебто просив влаштовувати їх у номері "золотий дощ".