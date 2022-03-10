Владимир Зеленский в интервью изданию Bild подчеркнул, что не хочет быть слабаком, поэтому остается в Киеве.
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По его словам, его семья гордится им.
"Они понимают, что я мог бы уже давно убежать или по крайней мере быть в безопасности. Но они меня понимают и поддерживают мое решение. Потому что это решение для нашей страны. Они хотят, чтобы Киев оставался сильным", – подчеркнул президент.
Зеленский благодарит каждого человека, который волнуется за него. "Их сердца всегда со мной", – сказал он.
Это история нашей страны, и мы живем в этом ее эпизоде. Позже мы вспомним, как тяжело было это время, и как плохо было сейчас каждому человеку в нашей стране. Однако мы будем больше помнить те моменты, во время которых мы что-то изменили,
– заявил Зеленский.
Президент говорит, что главная цель сейчас – укрепление нашей страны, как бы тяжело оно ни было. "Я делаю это для своих детей и своих внуков. Я не хочу быть слабаком ", – подытожил он.
К слову, ранее сообщалось, что враг должен был провести спецоперацию по ликвидации Владимира Зеленского. Операцию должны были выполнить "кадыровцы", разделенные на две группы. В СНБО впоследствии подчеркнули, что их уже обезвредили.
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