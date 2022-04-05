Очевидцы трагических последствий "русского мира" в Киевской области порой не могут оправиться от увиденного. Об увиденном там в эфире 24 канала рассказал член правления ОО "Офиса окружающей среды" Егор Фирсов.

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Он поделился, в частности, что видел в освободившемся городке на Киевщине кучу обгоревших тел гражданских жителей. Распознать тела было почти невозможно. Однако по телосложению, среди них был мужчина, женщина и дети.

Я полтора часа не мог произнести ни слова,

– отметил Фирсов.

Он подчеркнул, что изверги убивали и пытали гражданских, в том числе женщин, детей и пенсионеров. "О какой войне можно сейчас говорить? Это не война, это террор и настоящий геноцид", – рассказал Фирсов.

Подробнее о жутких последствиях "русского мира" на Киевщине – читайте по ссылке.

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