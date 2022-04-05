Очевидці трагічних наслідків "руского міра" на Київщині часом не можуть оговтатись від побаченого. Про побачене там в ефірі 24 каналу розповів член правління ГО "Офісу довкілля" Єгор Фірсов.
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Він поділився, зокрема, що бачив у звільненому містечку на Київщині купу обгорілих тіл цивільних мешканців. Розпізнати тіла було майже неможливо. Однак за статурою, серед них був чоловік, жінка і діти.
Я півтори години не міг вимовити жодного слова,
– зазначив Фірсов.
Він підкреслив, що нелюди вбивали й катували цивільних, зокрема жінок, дітей та пенсіонерів. "Про яку війну можна зараз говорити? Це не війна, це терор і справжній геноцид", – розповів Фірсов.
Детальніше про моторошні наслідки "руского міра" на Київщині – читайте за посиланням.
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