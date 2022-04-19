Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он подчеркнул это в эфире 24 канала.

Внимание Решения уже назрели, – образовательный омбудсмен назвал условие для преподавания русского в школах

Он заверил, что работает над тем, чтобы создать лучшие возможности для граждан Украины в доступе к образованию на украинском языке. А также создать лучшие условия для тех граждан, которые раньше не владели государственным языком. Речь идет о доступах к курсам или о других условиях.

Но не могу запретить русский язык, равно как и любой другой, потому что это конституционное право каждого гражданина,

– отметил он.

Особенно если это представитель нацменьшинства или коренного народа. Однако языковой омбудсмен подчеркнул, что законом о языке определено, что языком образовательного процесса является государственный язык.

"Но в местах, где проживают нацменьшинства или коренные народы, могут создаваться классы, в которых обучение может вестись на соответствующем языке нацменьшинств, однако не вопреки украинскому языку", — добавил Кремень.