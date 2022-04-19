Про це сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. На цьому він наголосив в ефірі 24 каналу.

Увага Рішення вже назріли, – освітній омбудсмен назвав умову для викладання російської у школах

Він запевнив, що працює над тим, аби створити кращі можливості громадян України у доступі до освіти українською мовою. А також зробити кращі умови для тих громадян, які раніше не володіли державною. Мовиться про доступи до курсів чи інших умов.

Але не можу заборонити російську мову, так само як і будь-яку іншу, тому що це конституційне право кожного громадянина,

– зазначив він.

Особливо, якщо це представник нацменшини або корінного народу. Однак мовний омбудсмен підкреслив, що законом про мову визначено, що мовою освітнього процесу є державна мова.

"Але в місцях, де проживають нацменшини чи корінні народи, можуть створюватися класи, у яких навчання можуть вести відповідною мовою нацменшин, однак не всупереч українській мові", – додав Кремінь.