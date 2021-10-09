Арахамия фактически не подтвердил и не опроверг такую ​​возможность. А вот Стефанчук, отвечая на этот же вопрос, вообще сказал, что не имеет полномочий отбирать мандаты.

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Остенется ли Разумков депутатом

Уже бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков несколько раз спрашивал у телеэфире у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамиа и новоизбранного спикера Руслана Стефанчука о судьбе своего депутатского мандата.

Арахамия несколько раз уклонялся от ответа, но в итоге таки сказал:

Я не отбираю у вас мандат. Все будет зависеть от того, какое у вас будет политическое будущее.

А Стефанчук в ответ на этот же вопрос вообще открестился от такой идеи:

Я не суд и не Центральная избирательная комиссия, я не могу отбирать мандат. Инициировать это также не могу.

"Нет ответа", – с улыбкой подытожил разговор Дмитрий Разумков.

Важно помнить: Разумков был спикером Рады с 29 августа 2019 года, а с мая по декабрь 2019 руководил партией "Слуга народа" и в парламент прошел как 1 номер в ее списке.

Закон об олигархах

Примечательно, что в этом же эфире Дмитрий Разумков прокомментировал конфликт вокруг так называемого "закона об олигархах". Он заверил, что не голосовал за него только потому, что был на самоизоляции из-за коронавируса.

Давид Арахамия сразу спросил: "А если бы не были, голосовали бы?" И Разумков ответил:

Совершенно верно! Потому что в нем была учтена моя правка, 398, которая позволяла вывести это из-под вашего контроля в независимый орган – комиссию, которая бы работала при НАПК (Национальное агентство по предупреждению коррупции – 24 канал).

Подписать документ, уже принятый Радой, Разумков также был готов, если бы ему его подали в том виде, в котором проголосовали.

Выпустите тот закон, за который проголосовала Рада, а не тот, который вы пытаетесь сделать. Это будет честно по отношению к людям, парламенту и вообще закону,

– обратился в итоге к Арахамии Разумков.

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