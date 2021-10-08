Журналистам 24 канала удалось выяснить, сколько денег за это время заработал нардеп. Об этом сообщили в Аппарате ВР в ответ на запрос.
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Сколько заработал Разумков
Следовательно, в период работы с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года зарплата Дмитрия Разумкова в должности главы Верховной Рады составила:
- 2019 год – 178 528 гривен;
- 2020 год – 547 563 гривны;
- 2021 год – 485 751 гривна.
За 2019 год сумма значительно меньше, ведь нардеп проработал только 4 месяца. Всего за 770 дней парламентарий заработал 1 212 042 гривны.
Какую зарплату получил Разумков за время работы спикером / Фото 24 канала
Отставка Разумкова: что известно
- В сентябре появилась информация о возможной отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что есть "определенные разногласия между фракцией и председателем Рады".
- Дмитрий Разумков и Давид Арахамия конфликтовали в прямом эфире, так как Разумков направил законопроект об олигархах на оценку Венецианской комиссии.
- 30 сентября Арахамия пригласил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. 4 октября "Слуги народа" собрали подписи, чтобы начать отзыв Разумкова с должности. В тот же день запустили процедуру.
- Народные депутаты поддержали отставку политика на внеочередном заседании 7 октября.