Журналістам 24 каналу вдалося з'ясувати, скільки грошей за цей час заробив нардеп. Про це повідомили в Апараті ВР у відповідь на запит.
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Скільки заробив Разумков
Так, за період роботи з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року зарплата Дмитра Разумкова на посаді глави Верховної Ради склала:
- 2019 рік – 178 528 гривень;
- 2020 рік – 547 563 гривні;
- 2021 рік – 485 751 гривня.
За 2019 рік сума є значно меншою, адже нардеп пропрацював лише 4 місяці. Загалом за 770 днів парламентар заробив 1 212 042 гривні.
Яку зарплату отримав Разумкова за час роботи спікером / Фото 24 каналу
Відставка Разумкова: що відомо
- У вересні з'явилась інформація про ймовірну відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що є "певні розбіжності між фракцією і головою Верховної Ради".
- Дмитро Разумков та Давид Арахамія конфліктували у прямому ефірі, бо Разумков направив законопроєкт про олігархів на оцінку Венеційської комісії.
- 30 вересня Арахамія запросив підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. 4 жовтня "Слуги народу" зібрали підписи, щоб почати відкликання Разумкова з посади. У той же день запустили процедуру.
- Народні депутати підтримали відставку політика на позачерговому засіданні 7 жовтня.