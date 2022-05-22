Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде. Его речь была мощной и поддерживающей украинцев, сообщает 24 канал.

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Дуда утверждает, что Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом ЕС. На эти слова украинские депутаты отреагировали аплодисментами.

Я лично не успокоюсь, пока Украина не станет членом ЕС в полной мере этого слова… Это моя большая мечта, чтобы мы могли вместе строить общее будущее, это очень важно не только для нас, но и для последующих поколений,

– заявил президент Польши.

Анджей Дуда заверил, что Польша будет активно поддерживать Украину на пути членства в Европейском Союзе. "Сначала по статусу кандидата до полноправного члена ЕС. Потому что место Украины – в объединенной Европе", – добавил он.

Польский президент также напомнил, что Польша была первой страной, признавшей независимость Украины в 1991 году. А в 1992 году президенты этих стран подписали договор о хорошем взаимососедстве.

"Но сегодня заново формируются наши отношения. По моему мнению, пора на новый польско-украинский трактат о хорошем соседстве. Польско-украинская граница должна объединять, а не разделять. Это должна быть наша большая цель", – сказал Дуда.

Во время выступления в Верховной Раде Анджей Дуда также рассказал, что Польша предоставила Украине вооружение на 2 миллиарда долларов. Речь идет о танках, БТРах, ПВО и военной амуниции.

Добавим, что свою речь перед нардепами Анджей Дуда начал с того, что зачитал первые строчки гимна Украины и Польши. Читайте мощную речь польского президента в Раде – в материале 24 канала .

К слову, сейм Польши одобрил законопроект, согласно которому убежавшие от войны украинцы смогут получить почти такие же права, как и граждане Польши. Речь идет о легальном проживании, трудоустройстве, обучении, медицинской опеке и социальных гарантиях. Зеленский пообещал инициировать аналогичный документ полякам в Украине.

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