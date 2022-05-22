Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді України. Його промова була потужною та підтримуючою для українців, повідомляє 24 канал.

До теми Росія змусила Україну та Польщу забути суперечки минулого, – Зеленський у Раді

Дуда переконує, що Польща зробить все можливе, щоб допомогти Україні стати членом ЄС. На ці слова українські депутати відреагували оплесками.

Я особисто не заспокоюся, поки Україна не стане членом ЄС у повній мірі цього слова… Це моя велика мрія, щоб ми могли разом будувати спільне майбутнє, це дуже важливо не лише для нас, а й наступних поколінь,

– заявив президент Польщі.

Анджей Дуда запевнив, що Польща буде активно підтримувати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі. "Спочатку з статусу кандидата до повноправного члена ЄС. Бо місце України – в об’єднаній Європі", – додав він.

Польський президент також нагадав, що Польща була першою країною, яка визнала незалежність України у 1991 році. А в 1992 році президенти цих країн підписали договір про добре взаємосусідство.

"Але сьогодні заново формуються наші відносини. На мою думку, настав час на новий польсько-український трактат про добре сусідство. Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти. Це має бути наша велика мета", – сказав Дуда.

Під час виступу у Верховній Раді Анджей Дуда також розповів, що Польща надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Йдеться про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію.

Додамо, що свою промову перед нардепами Анджей Дуда розпочав з того, що зачитав перші рядки гімну України та Польщі. Читайте потужну промову польського президента в Раді – у матеріалі 24 каналу.

До слова, сейм Польщі схвалив законопроєкт, згідно з яким українці, які втекли від війни, зможуть отримати майже такі ж права, як і громадяни Польщі. Мовиться про легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку і соціальні гарантії. Зеленський пообіцяв ініціювати аналогічний документ для поляків в Україні.

Відео до теми – промови Володимира Зеленського та Анджея Дуди у Верховній Раді