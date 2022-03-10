Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак отметил, что большинство украинцев показали себя с лучшей стороны. И это еще одно свидетельство, что победа за нами. Он добавил, что мы сильнее по всем показателям: и по духу, и по мужеству, и по разуму. По всему абсолютно.

Я не знаю сегодня, какова будет цена нашей победы. Я не знаю, как долго нам придется ее добиваться. Но наша нация точно победит,

– отметил Ермак.

По прогнозам главы Офиса Президента, впереди нас ждет совершенно другая страна, абсолютно сплоченная, без разговоров о каких-то частях страны.

Я верю, что Украина заслуживает и обязательно будет действительно независимой ни от кого, сильной и успешной. Не было даже секунды, когда за эти дни я стал в этом сомневаться,

– подытоживает он.

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