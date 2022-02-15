В соцсети фильтр загрузили с официальных страниц партии "УДАР Виталия Кличко". Одним из первых принял участие известный футболист Александр Шовковский, передает 24 канал.
Александр Шовковский утверждает, что остается в Киеве
Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром призвал вступать в территориальную оборону. Он сообщил, что в Киеве процедуру записи в тероборону упростили, и теперь подписание контракта происходит по принципу "единого окна". В УДАРе призвали внедрить этот опыт по всей стране.
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