В украинском сегменте сетей Instagram и Facebook набирает обороты флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!". Украинцы используют фильтр с соответствующей надписью, снимая видеообращение о том, что не планируют уезжать из страны в случае агрессии России. Они настаивают, что готовы защищать Украину и ее столицу.