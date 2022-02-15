Вони наполягають на тому, що готові захищати Україну і її столицю.

У соцмережу фільтр завантажили з офіційних сторінок партії "УДАР Віталія Кличка". Одним з перших взяв участь відомий футболіст Олександр Шовковський, передає 24 канал.



Олександр Шовковський переконує, що залишається у Києві

Раніше Віталій Кличко разом з братом Володимиром закликав вступати до територіальної оборони. Він повідомив, що у Києві процедуру запису до тероборони спростили і тепер підписання контракту відбувається за принципом "єдиного вікна". В "УДАРі" закликали впровадити цей досвід в усій країні.

Фільтр в Instagram: https://bit.ly/3uOkxO8

Фільтр у Facebook: https://bit.ly/3Bmf6XS