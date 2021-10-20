Статуя Джефферсона находилась в здании мэрии с 1834 года, в зал заседаний городского совета ее перенесли в 1915 году. Трамп возмутился, что "великого Томаса Джефферсона, одного из важнейших отцов-основателей США и автора конституции страны, "выселили".
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Политик считает, что следующей целью радикальных левых станут другие отцы-основатели США.
"Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно. Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон", – сказал Дональд Трамп.
Ранее 45-й президент США выступил против сноса памятников "отцов-основателей" в Вашингтоне. Это намерены сделать из-за их причастности к рабству и угнетению меньшинств, в частности, темнокожих.
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Перенос статуи Джефферсона: кратко
- Статую третьего президента США Томаса Джефферсона, которая больше 100 лет простояла в зале горсовета Нью-Йорка, решили демонтировать.
- За соответствующее решение проголосовала комиссия по дизайну Нью-Йорка. В то же время пока не нашли место, куда перенести статую.
- Член Совета Эдриен Адамс, которая является сопредседателем фракции темнокожих, латиноамериканцев и азиатов, сказала: "Томас Джефферсон был рабовладельцем, который владел более чем 600 лицами. Мне крайне неприятно сознавать, что мы сидим перед статуей, почитающей рабовладельца"