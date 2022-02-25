Маленькая Влада из Мариуполя со слезами на глазах рассказала, как утром проснулась от обстрелов. В таких ужасных условиях вынуждены жить украинские дети.
Важно Первый день войны: как выглядит Мариуполь после обстрелов, шокирующие фото
Из-за России украинцы вынуждены узнать о том, что такое война в детском возрасте.
Я проснулась от бабаха сегодня и поняла, что война,
– сказала Влада.
Маленькая жительница Мариуполя рассказала об утре под обстрелами: видео
Заметим, российские наемники уже второй день пытаются захватить Мариуполь.