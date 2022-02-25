Маленькая Влада из Мариуполя со слезами на глазах рассказала, как утром проснулась от обстрелов. В таких ужасных условиях вынуждены жить украинские дети.

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Из-за России украинцы вынуждены узнать о том, что такое война в детском возрасте.

Я проснулась от бабаха сегодня и поняла, что война,

– сказала Влада.

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Заметим, российские наемники уже второй день пытаются захватить Мариуполь.

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