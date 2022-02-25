Маленька Влада з Маріуполя зі сльозами на очах розповіла, як зранку прокинулася від обстрілів. У таких жахливих умовах змушені жити українські діти.
Важливо Перший день війни: як виглядає Маріуполь після обстрілів, шокуючі фото
Через Росію українці змушені дізнатися про те, що таке війна у дитячому віці.
Я прокинулася від бабаху сьогодні і зрозуміла, що війна,
– сказала Влада.
Маленька мешканка Маріуполя розповіла про ранок під обстрілами: відео
Зауважимо, російські найманці вже другий день намагаються захопити Маріуполь.