По словам Навального, внимание россиян пытаются отвлечь от проблем, которые есть внутри страны. В частности, деградации экономики.

Заметьте Это военная пропаганда, – Арестович призвал не верить фейкам России и проверять информацию

Я против этой войны. Эта группа, которая сейчас захватила власть, они в буквальном смысле ради своего дворца в Геленджике и "рублевских" дач уже войны начинают,

– заявил Навальный.

Россия в ночь на 24 февраля напала на Украину. Страна-агрессор обстреливает украинские города ракетами.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!