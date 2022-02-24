По словам Навального, внимание россиян пытаются отвлечь от проблем, которые есть внутри страны. В частности, деградации экономики.
Заметьте Это военная пропаганда, – Арестович призвал не верить фейкам России и проверять информацию
Я против этой войны. Эта группа, которая сейчас захватила власть, они в буквальном смысле ради своего дворца в Геленджике и "рублевских" дач уже войны начинают,
– заявил Навальный.
Россия в ночь на 24 февраля напала на Украину. Страна-агрессор обстреливает украинские города ракетами.