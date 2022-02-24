За словами Навального, увагу росіян намагаються відвернути від проблем, які є всередині країни. Зокрема, деградації економіки.

Зауважте Це військова пропаганда, – Арестович закликав не вірити фейкам Росії та перевіряти інформацію

Я проти цієї війни. Ця група, яка зараз захопила владу, вони в буквальному сенсі заради свого палацу в Геленджику та "рубльовських" дач вже війни починають,

– заявив Навальний.

Росія у ніч на 24 лютого напала на Україну. Країна-агресорка обстрілює українські міста ракетами.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!