Про це заявив ексспікер делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на брифінгу, повідомляє 24 канал. Українцям варто не вестися на маніпуляції російських ЗМІ та не вірити їхній брехні.

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"Будуть повідомлення щосекунди наростати. Там зазначатимуть, що у Києві отруїли воду, вибухнули хімічні речовини, президент втік, армія здалася і так далі. Усе, що зараз видають російські ЗМІ – це військова пропаганда, інформаційно-психологічна операція проти нас", – наголосив Арестович.

За його словами, російські ЗМІ не рекомендовано використовувати навіть як альтернативне джерело інформації. Західні видання також часто передруковують їхню інформацію, тож її треба перевіряти.

Користуйтеся офіційними джерелами, тому що зараз інформаційна складова є чи не найважливішою під час ведення бойових дій,

– додав Арестович.

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